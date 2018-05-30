Эксклюзив: Местная власть имеет право отменить налог на недвижимость, - Топал

"В обоих случаях люди заплатят одинаково. Такая социальная несправедливость происходит, поскольку украинцам насчитывают налоги за "лишние" квадраты в процентном соотношении от зарплаты. В то время как в странах Европы – от оценочной стоимости жилья. .. Из-за отсутствия в Украине шкалы стоимости недвижимости, как во многих странах мира, нам насчитывают от площади и от минимальной заработанной платы. Это наша "уникальность"… Но справедливости ради стоит отметить, что отчисления по данному виду налогообложения поступают в бюджет органов местной власти. Она же и назначает его уровень, а в отдельных случаях – может и упразднить", – сказал эксперт. Ранее чиновники предлагали облагать налогом на недвижимость только физлиц, однако узаконена была иная версия налога. Список расширили и на юридические лица. А значит, крупные предприятия тоже стали платить отчисления:

"Сейчас идут определенные дискуссии, чтобы налог на недвижимость бизнесу заменить на не существующий пока налог на выведенный капитал. Пока же юридические особы, которые владеют недвижимостью, должны платить наперед или поквартально, в зависимости какие договоренности будут с фискалами. И, конечно же, эти сборы будут закладывать в ставку аренды либо в цену товара. В принципе было бы нормально освободить производителей от этого "груза" хотя бы на 5 лет, пока наладится производство", – сказал А. Топал.

Что делать, если Вам рассчитали неправильно размер налога на недвижимость – подробнее смотрите в программе Бизнес, на ТК "Первый Деловой".