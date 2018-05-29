В Канаде заявили о первом шаге США в сторону пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к действующему главе США Дональду Трампу с тем, что в его стране "очень обеспокоены" вероятностью утверждения пошлин на импорт автомобилей в США.
Об этом сообщает офис премьер-министра Трюдо.
В Канаде тщательно следят за ходом американского расследования по статье 232 касательно импорта автомобилей, учитывая взаимовыгодную связь автоиндустрии двух стран.
В частности, оговаривался "своевременный" конец переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Министерство торговли США сообщало, что по указу президента осуществляет так званое расследование по статье американского закона о расширении торговли от 1962 года. Согласго статье, конгресс предоставляет исполнительной власти возможность "проводить расследование того, как импорт действует на национальную безопасность". По мнению Трюдо, это расследование - первый шаг в сторону введения пошлин.
До этого газета Wall Street Journal заявляла, что Трамп допускает возможность утверждения пошлин в 25% на импортные автомобили для выравнивания гигантского торгового дефицита США с остальными государствами.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Департамент торговли Соединённых Штатов Америки утвердил ограничения на импорт стали из Вьетнама.