В Канаде заявили о первом шаге США в сторону пошлин

Об этом сообщает офис премьер-министра Трюдо.

В Канаде тщательно следят за ходом американского расследования по статье 232 касательно импорта автомобилей, учитывая взаимовыгодную связь автоиндустрии двух стран.

В частности, оговаривался "своевременный" конец переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Министерство торговли США сообщало, что по указу президента осуществляет так званое расследование по статье американского закона о расширении торговли от 1962 года. Согласго статье, конгресс предоставляет исполнительной власти возможность "проводить расследование того, как импорт действует на национальную безопасность". По мнению Трюдо, это расследование - первый шаг в сторону введения пошлин.

До этого газета Wall Street Journal заявляла, что Трамп допускает возможность утверждения пошлин в 25% на импортные автомобили для выравнивания гигантского торгового дефицита США с остальными государствами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Департамент торговли Соединённых Штатов Америки утвердил ограничения на импорт стали из Вьетнама.