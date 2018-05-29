12:30 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Список малой приватизации пополнился новыми объектами

В список украинского Фонда государственного имущества (ФГИ), где числятся объекты для малой приватизации, добавлено еще 140 пунктов.

Список малой приватизации пополнился новыми объектами

Об этом сообщает председатель фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении апреля-мая 2018 года вышло значительно расширить данную базу,  а в дальнейшем она будет только расти благодаря активному добавлению остальных объектов на приватизацию.
Он подчеркнул, что действия проводятся согласно статье 15 закона "О приватизации государственного и муниципального имущества объекты малой приватизации будут продаваться исключительно на электронных аукционах". 

Таким образом, согласно последним данным за 29 мая 2018 года, в списке малой приватизации теперь числится 716 объектов.

До этого министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявлял, что в текущем году, согласно плану приватизации, будет зафиксировано на продажу 25 масштабных государственных предприятий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Гройсман заверил, что "Турбоатом" полностью приватизирован не будет. 


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