Список малой приватизации пополнился новыми объектами

Об этом сообщает председатель фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении апреля-мая 2018 года вышло значительно расширить данную базу, а в дальнейшем она будет только расти благодаря активному добавлению остальных объектов на приватизацию.

Он подчеркнул, что действия проводятся согласно статье 15 закона "О приватизации государственного и муниципального имущества объекты малой приватизации будут продаваться исключительно на электронных аукционах".

Таким образом, согласно последним данным за 29 мая 2018 года, в списке малой приватизации теперь числится 716 объектов.

До этого министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявлял, что в текущем году, согласно плану приватизации, будет зафиксировано на продажу 25 масштабных государственных предприятий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Гройсман заверил, что "Турбоатом" полностью приватизирован не будет.