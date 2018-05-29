Совет ЕС одобрил предоставление Украине финпомощи в миллиард евро

Об этом информирует сайт блока. Макрофинансовый займ должен покрыть материальные потребности Украины на протяжении двух с половиной лет. Денежные поступления будут поддерживать стабилизацию экономики и процедуру структурных реформ, дополняя поступившие ресурсы. МВФ зафиксировал нехватку финансирования в сумме 4,5 млрд долл. США на 2018 и 2019 годы, выходя за границы финансирования, выделенного до настоящего времен.

Последующие выплаты будут объясняться тем, что Украина будет придерживаться демократических норм, которые подлежат экономической политике. Также стране следует уделить внимание структурным реформам и срокам выполнения государственных финансов. Условия будут закреплены в меморандуме о взаимоотношениях Украины и Комиссии.

Дальнейшее денежное способствование будет связано с прогрессом в ликвидации коррупции и улучшении программы МВФ. После каждого начисления Комиссия будет официально отчитываться о выполнении условий. Далее Европейский Парламент и Совет ЕС будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла проект закона о " Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".