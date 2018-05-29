Реальная зарплата в Украине в апреле возросла на 12,5% - Госстат

При этом по сравнению с мартом зарплата выросла на 0,4%. Такие данные во вторник, 29 мая, опубликовала Государственная служба статистики во вторник.

По данным ведомства, средняя номинальная заработная плата штатных сотрудников в апреле увеличилась в годовом измерении на 27,3%, составив 8480 гривен. При этом в марте зарплата составляла 8382 гривен, в феврале - 7828 гривен, а в январе - 7711 гривен.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года наблюдался в Запорожской, где рост составил 32,7%, в Винницкой - на 31,9%, Днепропетровской - на 31,7%, Киевской - на 30,1%, Закарпатской - на 29,3%, Полтавской - на 29,1%, Житомирской - на 27,7%, Волынской и Львовской - на 27,3%, Черкасской - на 27,1%, Черновицкой - на 23,9%, Сумской - на 25,9%, Тернопольской - на 26,1%, Кировоградской и Ривненской - на 25,1% областях и Киеве - на 21,9%.

В Донецкой и Луганской областях рост заработной платы составил 36,1% и 33,7% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 13 150 гривен, самый низкий - в Черновицкой области – 6 394 гривен.

В апреле 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования - на 44,1%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, на почтовой и курьерской деятельности - на 32,8%, в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах - на 30,8%, промышленности - на 30,1%, информации и телекоммуникаций - на 27,9%, строительстве - на 27,3%, деятельности административного и вспомогательного обслуживания - на 27,2%, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов - на 24,7%, операций с недвижимым имуществом - на 22,5%, образовании и в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 21,4%, финансовой и страховой деятельности - на 18,8%, здравоохранении и предоставлении социальной помощи - на 17,4%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - на 19,2% и в сфере временного размещения и организации питания - на 19%.

В Госстате также напомнили, что данные поданы без учета части зоны проведения ООС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в феврале текущего года реальная заработная плата в Украине по сравнению с февралем прошлого года выросла на 10,5%. При этом по сравнению с январем - на 0,6%.