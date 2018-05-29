Президент Азербайджана запустил Южный газовый коридор

Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

По предварительным сведениям, президент Азербайджана повернул ключ, который символизировал закачку газа в трубопровод. Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода (TANAP) в "Южном газовом коридоре".

Проект включает в себя расширение газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум, строительство в Турции TANAP и Трансадриатического трубопровода. Добываемый газ будут доставлять в Европу по 3500 км трубопроводов, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и Италию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация намерена устранить газотранспортные мощности, которые стали ей не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода Турецкого потока — с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год.