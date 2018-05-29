Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2614,9490 грн;

100 евро - 3052,9530 грн;

10 российских рублей - 4,2405 грн.

При этом регулятор установил на 29 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1088.125187;

Серебро - 13.903010;

Платина - 759.717852;

Палладий - 839.379227.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2610,7517 грн;

100 евро - 3061,8896 грн;

10 российских рублей - 4,2514 грн.

Как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе