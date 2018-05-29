Наличный доллар во вторник упал до 26,13 гривен

Наличный евро понизился на 18 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить 30,67 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,10, продажи 25,98 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8971, продажи - 26,1280 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,28 - 30,65, продажи - 30,40 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1525, продажи - 30,6693 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,120, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,644, продажи 4,290 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 25 мая 2018 года, наличный доллар подорожал на три копейки. Наличный евро набрал копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,14 гривен, в евро можно было купить по 30,85 гривен.