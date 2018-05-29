11:16 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195281:Polishuk

Наличный доллар во вторник упал до 26,13 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 29 мая 2018 года, наличный доллар потерял копейку.

Наличный доллар во вторник упал до 26,13 гривен

Наличный евро понизился на 18 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить 30,67 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,10, продажи 25,98 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8971, продажи - 26,1280 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,28 - 30,65, продажи - 30,40 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1525, продажи - 30,6693 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,120, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,644, продажи 4,290 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 25 мая 2018 года, наличный доллар подорожал на три копейки. Наличный евро набрал копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,14 гривен, в евро можно было купить по 30,85 гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Список малой приватизации пополнился новыми объектами Война на Донбассе: как живется в зоне военных действий? ОгоЯкіЛюди: Miss Ukraine World Open и конкурс красоты Королева Украины - ВИДЕО Общий госдолг сократился на 320 млн долларов
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив