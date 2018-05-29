09:58 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минсоцполитики планирует увеличить субсидии на закупку угля

В Министерстве соцполитики осенью текущего 2018 года планируют увеличить субсидии на закупку угля населением.

Минсоцполитики планирует увеличить субсидии на закупку угля

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, сейчас стоимость угля рассчитывается исходя из цены 2,3 тысячи гривен, в то время как фактическая цена за это топливо достигает почти 7 тысяч гривен.

В связи с этим министерство соцполитики планирует с нового отопительного сезона, с первого октября, пересмотреть цену, и, соответственно увеличить финансирование закупки твердого топлива.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северо-западной Европе резко поднялис цены на уголь. По итогам пятой сессии подряд на фоне сильного спроса на энергоресурсы со стороны Китая фьючерсы на следующий год подорожали до рекордных 90,65 долларов за тонну.


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