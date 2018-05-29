Минсоцполитики планирует еще одно повышение пенсий

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра, выплаты возрастут у трех млн пенсионеров. Сейчас Минсоцполитики работает над повышением.

В Министерстве соцполитики еще в марте заявляли, что готовят еще одно повышение пенсий.

Для этого Минсоцполитики разрабатывало изменения в законодательство. В министерстве сообщали, что пенсии повысят тем украинцам, которые работали в бюджетных учреждениях (медицинским работникам и работникам дошкольных учебных заведений) и в колхозах. Эта категории украинцев получили незначительное повышение пенсий в рамках "осовременивания" с октября 2017 года.

При этом, речь не идет об изменении основной формулы расчета пенсии. Министерство рассматривало различные варианты и соответствующие расчеты для изменений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.