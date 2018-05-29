Минсоцполитики планирует еще одно повышение пенсий

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что правительство планирует еще одно повышение пенсий. Оно касается украинцев, которые имеют большой стаж, но получали минимальную зарплату, поэтому сейчас получают маленькую пенсию.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам министра, выплаты возрастут у трех млн пенсионеров. Сейчас Минсоцполитики работает над повышением.
В Министерстве соцполитики еще в марте заявляли, что готовят еще одно повышение пенсий.
Для этого Минсоцполитики разрабатывало изменения в законодательство. В министерстве сообщали, что пенсии повысят тем украинцам, которые работали в бюджетных учреждениях (медицинским работникам и работникам дошкольных учебных заведений) и в колхозах. Эта категории украинцев получили незначительное повышение пенсий в рамках "осовременивания" с октября 2017 года.
При этом, речь не идет об изменении основной формулы расчета пенсии. Министерство рассматривало различные варианты и соответствующие расчеты для изменений.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.