Кабмин опубликовал окончательный список объектов большой приватизации - ФОТО

Распоряжение №358 размещен на сайте правительства. Так, в распоряжении, в частности, отмечается, что в перечень вошли 23 объекта большой приватизации.

Это пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго"; четыре теплогенерирующих предприятия: "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", а также компания "Центрэнерго".

Также в перечень вошли предприятие "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод", "Одесский припортовый завод", "Сумыхимпром", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Президент-Отель", ОАО "Ориана", ЧАО "Индар", "Украгролизинг". Подчеркнем, что из списка исключили три предприятия - "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд" и "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины".

Напомним, на заседании 10 мая правительство утвердило перечень большой приватизации из 26 объектов, в который эти предприятия были включены.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 18 января 2018 года приняла новую редакцию закона " О приватизации государственного имущества", которая вступила в силу с 7 марта. В связи с этим ФГИ пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году.