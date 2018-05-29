Японские сталепроизводители потрясены ходом Трампа

Об этом сообщает председатель Японской федерации производителей стали Коджи Какиги в ходе пресс-конференции.

Как заявил Какиги, он был потрясен действиями Америки, когда Дональд Трамп объявил импорт автомобилей в государство угрозой для национального мирного положения.

Сталепроизводительные предприятия Японии обеспокоены тем, что утвержденные ограничения на ввоз автомобилей в США могут существенно повлиять на спрос японских товаров.

Администрация президента США на прошлой неделе, 23 мая 2018 года, инициировала расследование, которое, вероятно, обеспечит введение новых тарифов США, схожих с теми, которые были введены в сторону импортной стали и алюминия в марте текущего года.

По словам Какиги, в случае закрытия японского автоэкспорта размером в 1,7 млн единиц американским рынком, спрос на сталь в Японии может сократиться.

Напомним, как ранее сообщал "УРА Информ", в Европейском союзе с 20 июня 2018 года вероятно утвердят пошлину в 25% на плоский и сортовой прокат из углеродистой или легированной стали, произведенной металлургическими американскими компаниями США, а также пошлину в десять процентов на алюминий.