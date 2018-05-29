12:51 29.05.2018 | Экономика | Новости
100195286:test

Японские сталепроизводители потрясены ходом Трампа

Начатое действующим главой США Дональдом Трампом расследование импорта транспортных средств может ощутимо повлиять на японский спрос стали.

Японские сталепроизводители потрясены ходом Трампа

Об этом сообщает председатель Японской федерации производителей стали Коджи Какиги в ходе пресс-конференции. 

Как заявил Какиги, он был потрясен действиями Америки, когда Дональд Трамп объявил импорт автомобилей в государство угрозой для национального мирного положения.

Сталепроизводительные предприятия Японии обеспокоены тем, что утвержденные ограничения на ввоз автомобилей в США могут существенно повлиять на спрос японских товаров.

Администрация президента США на прошлой неделе, 23 мая 2018 года, инициировала расследование, которое, вероятно, обеспечит введение новых тарифов США, схожих с теми, которые были введены в сторону импортной стали и алюминия в марте текущего года. 

По словам Какиги,  в случае закрытия японского автоэкспорта размером в 1,7 млн единиц американским рынком, спрос на сталь в Японии может сократиться. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА Информ", в Европейском союзе с 20 июня 2018 года вероятно утвердят пошлину в 25% на плоский и сортовой прокат из углеродистой или легированной стали, произведенной металлургическими американскими компаниями США, а также пошлину в десять процентов на алюминий.


Поделиться
Читайте также:
 
В Минздраве назвали еще одну причину массового отравления в Черкассах В Швеции из-за поезда загорелся лес Эксклюзив: Фермеры смогут выкупать свой земельный участок, — Ходаковская В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, пострадали 28 человек - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив