Глава Кабмина рассказал об опасности для Европы "Северного потока"

По мнению Гройсмана, "Северный поток-2" - это прежде всего разновидность гибридного оружия против европейских потребителей. Об этом сказал премьер-министр Украины, отвечая на вопросы журналистов.

Также глава Кабмина считает, что цель указанного проекта - построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощностям с украинской ГТС.

"Северный поток - 2" - это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость", - сказал Гройсман. Вместе с тем он отметил, что украинская ГТС пока построена и работает надежно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сроительство и введение в эксплуатацию газового проекта "Северный поток-2" подорвет энергобезопасность всего континента.