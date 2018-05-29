17:33 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина рассказал об опасности для Европы "Северного потока"

Глава украинского правительства Владимир Гройсман глубоко убежден, что проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км не является коммерческой программой. 

Глава Кабмина рассказал об опасности для Европы

По мнению Гройсмана, "Северный поток-2" - это прежде всего разновидность гибридного оружия против европейских потребителей. Об этом сказал премьер-министр Украины, отвечая на вопросы журналистов.

Также глава Кабмина считает, что цель указанного проекта - построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощностям с украинской ГТС. 

"Северный поток - 2" - это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость", - сказал Гройсман. Вместе с тем он отметил, что украинская ГТС пока построена и работает надежно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сроительство и введение в эксплуатацию газового проекта "Северный поток-2" подорвет энергобезопасность всего континента.


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