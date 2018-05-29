14:16 29.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт пшеницы из Украину в Индию сократился почти в три раза

Индия сократила импорт украинской пшеницы за 2017-2018 экономический год почти в три раза, до 1,87 млн тонн сравнительно с 5,47 млн тонн в 2016-2017 году.

Экспорт пшеницы из Украину в Индию сократился почти в три раза

Об этом сообщает директор компании Dr. Amin Controllers Pvt. Ltd Сиддхарт Амин на конференции Grain & Maritime Days.

В перечисленные сезоны позиции главного импортера зерновой культуры сохраняла Украина. Скупка данной продукции страны составила 53% от всего ввоза в государство.

Сиддхарт Амин заявил, что в Индии в 2017-2018 годах изготовление пшеницы планируется на рекордно высоком уровне - 98,4 млн тонн. Это дает возможность весомо сократить импорт зерновой на мировых рынках.

По его словам, Индия подняла также импорт пшеницы из России: с четырех процентов в 2016-2017 годах до девяти процентов в нынешнем. В свою очередь, импорт пшеницы из Австралии в настоящем сезоне будет равняться приблизительно 35% от общей закупки зерновой в государство.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", специалисты, которые составляют список рейтинга мировых экспортеров куриного мяса, определили Украину в ТОП-десять лидеров, передвинув страну на восьмую позицию.


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