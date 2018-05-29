Дефицит госбюджета в апреле превысил 20 миллиардов гривен

Вместе с тем за аналогичный период годом ранее дефицит составлял 19,435 миллиардов гривен. Такие данные во вторник, 29 мая, опубликовала Государственная казначейская служба.

По данным ведомства сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 33,2 миллиарда гривен, что на 14% ниже профицита за аналогичный период прошлого года в размере 38,59 миллиардов гривен.

При этом профицит местных бюджетов за январь-апрель составил 20,62 миллиардов гривен.

Госбюджет в январе-марте выполнен с дефицитом на уровне 20,56 миллиардов гривен, а государственный бюджет в январе-марте выполнен с дефицитом на уровне 20,56 миллиардов гривен.

В ведомстве также подсчитали, что дефицит госбюджета Украины в 2017 году составил 47,9 миллиардов гривен, или 1,6% от валового внутреннего продукта. В то же время в бюджете был запланирован дефицит на уровне 3% ВВП, или 77 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил до 47,9 миллиардов гривен. Это на 22,4 миллиарда меньше, чем в 2016 году. Такие данные опубликовало Министерство финансов в газете "Урядовый курьер". Согласно данным ведомства, указанная сумма дефицита соответствует 58,2% планового показателя с изменениями.