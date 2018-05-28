За апрель Украина снизила уровень госдолга

Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.

В национальной валюте уровень долга понизился на 1,59%, то есть на 32,62 млрд грн. В результате он составил 2,02 трлн грн. По информации ведомства, снижение гарантированной государством задолженности можно объяснить погашением доли обязательств и стабилизацией курса национальной валюты в отчетном периоде.

С начала 2018 года прямой государственный и гарантированный страной долг в долларовом исчислении поднялся на 0,97%, или на 0,74 млрд долл., в гривне же сократился на 5,64%, или на 120,7 млрд грн.

В апреле государственный долг снизился на 1,36% - до 1,749 трлн грн. (в долларах - на 0,18%, до 66,67 млрд долл.), среди которых внешний - на 1,9%, до одного млрд грн. (в долларах — на 0,73%, до 38,22 млрд долл.). Гарантированный страной долг в апреле снизился на 3,03% - до 272,24 млрд грн. (в долларах — на 1,87%, до 10,38 млрд долл.), в том числе внешний — на 3,19%, до 258,54 млрд грн. (в долларах — на 2,03%, до 9,86 млрд долл.).

Главная сумма задолженности номинирована в долларах - 41,35%, еще 31,93% - в гривне, 17,66% - в SDR, 7,9% - в евро. Меньше одного процента госдолга исчисляется в канадских долларах и иенах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", объем выплат Украины по государственному долгу в нынешнем году составит 325,5 млрд гривен, а в следующем – 317,5 млрд.