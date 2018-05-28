Установлена цена на банковские металлы на 28 мая

Национальный банк Украины на 28 мая 2018 установил официальный курс банковских металлов. Так, по сравнению с прошедшими сутками, стоимость всех банковских металлов не изменилась.
Об этом свидетельствуют даныне из пресс-службы НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 28 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1088.125187;
Серебро - 13.874878;
Платина - 757.956602;
Палладий - 815.873561.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", металлургические компании Турции на протяжении марта увеличили уровень импорт слябов на 73,7% на годовой основе. Таким образом они стали продавать до 476,6 тыс. т. продукции.