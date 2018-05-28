Цены на фрукты в этом году неприятно удивят украинцев

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

По мнению председателя ассоциации "Укрсадпром" Дмитрия Крошка, высокая температура спровоцировала быстрый срок цветения, а затем и опыления: 5-10 дней вместо 2-3 недель. В то же время зацвело сразу все, не только садовые культуры. Поэтому, сегодня активизировались все различные вредители и болезни.

В свою очередь старший сотрудник Института садоводства НААН Украины Олег Китаев заявил, что вишни и черешни чувствуют себя более-менее нормально, а вот персик, абрикос, алыча и слива завязываются слабо. Также специалист утверждает, что абрикосы, которые в прошлом году цвели очень активно, но потеряли цвет от заморозков, в этом году цвели очень осторожно.

При этом, аграрные эксперты добавляют, что еще одним фактором на стоимость фруктов повлияет экспорт. "Продукцию выращивают под конкретного заказчика. В бизнес-планах прежде всего предусмотрено заморозку или иную переработку. Ориентироваться на наши рынки невозможно согласно любым бизнес-планам", - отметили аналитики.

Стоит добавить, что в 2018 году очень поднялась стоимость на средств защиты и удобрений, а также подорожание бензина, коммунальных тарифов и рост налогов. А, как известно, все это входит в цену ягоды, которую продают украинцам на рынках и в супермаркетах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в апреле основные цены на продукты питания в среднем повысились на 7 процентов.