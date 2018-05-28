Шторм "Альберто" может нанести экономике США ущерб на 1 млрд долларов

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на расчеты, представленные аналитиками компании Enki Research.

Как рассказали аналитики, непосредственный ущерб из-за шторма "Альберто" может составить только половину из озвученной суммы - порядка 400-500 млн долларов. При этом, общий размер потенциального ущерба американской экономике формируется с учетом ожидаемой недостачи в туристической отрасли, так как стихия рискует подорвать традиционно прибыльный сезон, что выльется еще примерно в 600 млн долларов.

По предварительным сведениям, на сегодняшний день из-за приближения “Альберто” в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида уже введен режим чрезвычайной ситуации. Об опасности наводнений из-за проливных дождей объявлено также в Северной Каролине и Теннеси.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Япония предупредила США о вреде протекционистской политики. Ведь известно, что ведение акцизов и пошлин на тяжелые и цветные металли может навредить американскому рынку.