10:51 28.05.2018 | Экономика | Новости
100195187:labazovych

Шторм "Альберто" может нанести экономике США ущерб на 1 млрд долларов

Субтропический шторм "Альберто" в Мексиканском заливе, который приближается к южному побережью Соединенных Штатов, может обойтись американской экономике убытками на сумму около 1 миллиарда долларов.

Шторм

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на расчеты, представленные аналитиками компании Enki Research.

Как рассказали аналитики, непосредственный ущерб из-за шторма "Альберто" может составить только половину из озвученной суммы - порядка 400-500 млн долларов. При этом, общий размер потенциального ущерба американской экономике формируется с учетом ожидаемой недостачи в туристической отрасли, так как стихия рискует подорвать традиционно прибыльный сезон, что выльется еще примерно в 600 млн долларов.

По предварительным сведениям, на сегодняшний день из-за приближения “Альберто” в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида уже введен режим чрезвычайной ситуации. Об опасности наводнений из-за проливных дождей объявлено также в Северной Каролине и Теннеси. 

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Япония предупредила США о вреде протекционистской политики. Ведь известно, что ведение акцизов и пошлин на тяжелые и цветные металли может навредить американскому рынку.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Южной Кореи может присоединиться к саммиту лидеров США и КНДР Установлена цена на банковские металлы на 28 мая В столице начали разбирать фан-зону на Крещатике – ФОТО Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив