09:13 28.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

В понедельник утром, 28 мая 2018 года, стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent опустились ниже отметки в 76 долларов за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,09 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом, на сегодняшний день нефть продолжает падение, обновляя минимумы с начала мая 2018, поскольку участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за связанных с Венесуэлой и Ираном рисков. 

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне считает, что в ближайшие месяцы цена нефти может возрасти до 100 долларов за баррель.

По словам руководителя компании, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.


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