Нефть Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,09 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом, на сегодняшний день нефть продолжает падение, обновляя минимумы с начала мая 2018, поскольку участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за связанных с Венесуэлой и Ираном рисков.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне считает, что в ближайшие месяцы цена нефти может возрасти до 100 долларов за баррель.

По словам руководителя компании, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.