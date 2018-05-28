Нацбанком прекращена регистрация WebMoney из-за санкций

Об этом информирует пресс-релиз на официальном сайте НБУ.

В частности, в Нацбанке утвердили решение об аннулировании списка остальных лицензий и разрешений, выданных украинским разделом электронной системы расчетов.

Также НБУ прекратили лицензию на финансовый перевод в национальной валюте, заморозили регистрацию членов внутригосударственной системы расчетов WebMoney. Была прекращена лицензия предприятиям, которые обслуживали деятельность этой платежной системы.

По данным НБУ, в 2017 году доля WebMoney.UA на рынке внутригосударственных переводов, осуществленных с использованием платежных систем, составляла 0,2%. В то же время, по результатам первого квартала 2018 года - 0,08%.

Решение вступило в силу 25 мая 2018. Днем ранее, 24 мая 2018 года решением Совета национальной безопасности и обороны Украины электронная платежная система WebMoney попала в перечень антироссийских санкций.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лидер страны выразил огромную благодарность команде Национального банка а также всем сотрудникам, которые продолжали работать несмотря на тяжелые времена.