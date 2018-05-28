Инвестиции украинского бизнеса поднялись почти на 40%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За первый квартал 2018 года использовано 89 млрд грн. капитальных инвестиций , что на 37,4% больше, чем в 2017 году. Подсчеты были осуществлены без учета временно неподконтрольных Украине Крыма, Севастополя и части зоны проведения ООС

В региональном ракурсе наивысший уровень капитальных инвестиций в первом квартале текущего года обнаружено в Донецкой (в 2,3 раза), Черниговской (в два раза), Житомирской (на 64,6%) областях и Киеве (на 61,1%), по сравнению с таким же периодом 2017 года.

За отчетный период капитальные инвестиции снизились в Луганской (на 23,9%) и Черновицкой (на 0,5%) областях. В отраслевом ракурсе наивысший уровень таких инвестиций в первом квартале 2018 года обнаружен в компаниях по информации и телекоммуникациям – в два раза. В финансовой и страховой отрасли – на 80,2%, в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 69,3%. При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания снижение капитальных инвестиций достигло 3,1%, а в строительстве – на 3,4%.

Главным источником вложений капитальных инвестиций сохранились личные средства компаний и организаций, за финансирование которых освоено 76,2% всей части. Ощутимую долю капитальных вложений направлено в машины, оборудование и транспортные средства – 49,3%, в здания и сооружения – 38,2%. На капитальный ремонт активов перечислено пять млрд грн. капитальных инвестиций (5,7% общего объема).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине необходимо доказать свою возможность эффективного освоения перечисленных ей материальных средств и утвердить ряд нововведений, для того, чтобы привлекать новые вложения.