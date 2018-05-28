"Газпром" пытается отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

Как сказано в сообщении российского газового холдинга, дополнительное изучение текста решения с вовлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а другим лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесения решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательства посторонних людей в процесс принятия решения является грубым нарушением арбитражного соглашения".

В "Газпроме" также отмечают, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены.

Напомним, "Газпром" пока не предоставил "Нафтогазу" средства по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УРА-Информ, Еврокомиссия объявила о завершении антимонопольного расследования против российской газовой компании "Газпром". Компанию штрафовать не стали, однако наложили императивные обязательства по обеспечению прозрачной конкуренции на газовом рынке в Центрально-Восточной Европе.