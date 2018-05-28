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Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосети

Вчера вечером, 27 мая, в 15 часов 41 минуту энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосети после проведения текущего ремонта.

Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосети

Как сообщили в пресс-службе, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока, ведется набор мощности.

Согласно недавно полученным сведениям, в данное времяя энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Запорожская АЭС, входящая в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети второй энергоблок для проведения текущего ремонта длительностью почти в двое суток.


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