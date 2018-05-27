15:19 27.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает увеличивать экспорт на болгарские рынки

Президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с лидером Республики Болгария Бойко Борисовым. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Украина продолжает увеличивать экспорт на болгарские рынки

В ходе встречи украинский президент отчитался об увеличении за первый квартал 2018 года товароооборота между двумя государствами на 37 процентов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В ходе встречи стороны договорились реанимировать межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, которая в последний раз собиралась восемь лет назад.

В свою очередь Борисов отметил, что для наших государств стратегически важно развивать морскую торговлю на Черном море. Особенную важность здесь имеет город Одесса, отныне пусть от города к Болгарии можно проехать уже по новой, отремонтированной, модернизированной дороге Одесса - Рени

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина планирует до конца 2018 года подписать с Турцией о безпошлинной торговле между двумя государствами. Следующий раунд переговоров назначен на май. Украине удалось достигнуть прогресса с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров.


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