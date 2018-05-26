Япония предупредила США о вреде протекционистской политики

По его словам, не стоит "заигрывать" с производителями больших корпораций, ведь их производства непременно связаны с дочерними компаниями на территории других национальных государств. Запреты или ограничения на торговлю в одной части света автоматически повлечет за собой ответные действия последних.

В этом контексте Абэ обратился к ВТО и сообщил о готовности принять меры в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, из-за чего США могут потерять 409 млн долларов. Эта сумма эквивалентная размерами тарифов, введенных Вашингтоном в марте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Европейском союзе с 20 июня 2018 года вероятно утвердят пошлину в 25 процентов на плоский и сортовой прокат из углеродистой или легированной стали, произведенной металлургическими американскими компаниями США, а также пошлину в десять процентов на алюминий.