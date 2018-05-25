Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 миллиардов долларов, - Порошенко

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на сегодняшний день превышают 18 миллиардов долларов.
Об этом в пятницу, 25 мая, заседания Национального инвестиционного совета заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, на определенный момент в 2015 году резервы НБУ усохли почти до пяти с половиной.
Итак, за это время они выросли почти в три с половиной раза, - заявил глава государства, добавив, что сейчас в Украине действуют 82 "устойчивых и платежеспособных банка", 39 из них - это банки с иностранным капиталом, а 20 - со 100% иностранным капиталом.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ сообщили, что международные резервы Национального банка Украины в июле прошлого года выросли до уровня около 18 миллиардов долларов. Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ с начала года купить 1,4 миллиардов долларов, - заверили в Нацбанке.
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