Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 миллиардов долларов, - Порошенко

Об этом в пятницу, 25 мая, заседания Национального инвестиционного совета заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, на определенный момент в 2015 году резервы НБУ усохли почти до пяти с половиной.

Итак, за это время они выросли почти в три с половиной раза, - заявил глава государства, добавив, что сейчас в Украине действуют 82 "устойчивых и платежеспособных банка", 39 из них - это банки с иностранным капиталом, а 20 - со 100% иностранным капиталом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ сообщили, что международные резервы Национального банка Украины в июле прошлого года выросли до уровня около 18 миллиардов долларов. Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ с начала года купить 1,4 миллиардов долларов, - заверили в Нацбанке.