09:59 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине заработал новый электронный налоговый сервис

Государственная фискальная служба ввела новый сервис для плательщиков налога на добавленную стоимость.

В Украине заработал новый электронный налоговый сервис

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба ведомства.

Новый электронный сервис – это визуализация полной информации по налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей.

Известно, что главной целью нового сервиса является недопущение налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной.

Доступ к информации предоставлен в приватной части (личный кабинет) Электронного кабинета плательщика. По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных к ней расчетов корректировки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2017 году при содействии НАПК в сторону государства было изъято общую сумму в денежном эквиваленте более 1,3 млн долл., которые были противозаконно одержаны политическими партиями.


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