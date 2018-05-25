В Украине заработал новый электронный налоговый сервис

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба ведомства.

Новый электронный сервис – это визуализация полной информации по налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей.

Известно, что главной целью нового сервиса является недопущение налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной.

Доступ к информации предоставлен в приватной части (личный кабинет) Электронного кабинета плательщика. По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных к ней расчетов корректировки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2017 году при содействии НАПК в сторону государства было изъято общую сумму в денежном эквиваленте более 1,3 млн долл., которые были противозаконно одержаны политическими партиями.