В Украине заработал новый электронный налоговый сервис

Государственная фискальная служба ввела новый сервис для плательщиков налога на добавленную стоимость.
Соответствующие сведения сообщила пресс-служба ведомства.
Новый электронный сервис – это визуализация полной информации по налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей.
Известно, что главной целью нового сервиса является недопущение налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной.
Доступ к информации предоставлен в приватной части (личный кабинет) Электронного кабинета плательщика. По заданным параметрам поиска налоговой накладной отражается окончательный расчет с учетом всех последующих зарегистрированных к ней расчетов корректировки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2017 году при содействии НАПК в сторону государства было изъято общую сумму в денежном эквиваленте более 1,3 млн долл., которые были противозаконно одержаны политическими партиями.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом