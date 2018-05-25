Украины ожидает большей синхронизации санкций между ЕС, - Гройсман

На встрече глава украинского правительства заявил, что Киев ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США в отношении Российской Федерации. Как сообщает в пятницу, 25 мая, пресс-служба Кабинета министров, во время встречи украинский премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.

Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на оккупированную территорию, а также заблокирован процесс обмена заложниками.

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции, - подчеркнул Гройсман, подчеркнув важность совместных действий и в энергетическом вопросе.

Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС, - напомним премьер, добавив, что в связи с чем он призывает Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейская комиссия в четверг, 24 мая, приняла решение и ряд обязательств, которыми отменяется монополия российского" Газпрома" на газовом рынке Европы. Эти обязательства являются ответом на обеспокоенность Комиссии по поводу конкуренции и делают возможными свободные поступления газа по конкурентным ценам на газовые рынки Центральной и Восточной Европы.