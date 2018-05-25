13:32 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украину зачислили в десятку мировых экспортеров курятины

Специалисты, которые составляют список рейтинга мировых экспортеров куринного мяса, определили Украину в ТОП-десять лидеров, передвинув страну на восьмую позицию.

Украину зачислили в десятку мировых экспортеров курятины

Об этом сообщает World's Top Exporters.

На первой ступени основного мирового экспортера курятины остается Бразилия. В 2017 году государство вывезло мяса птицы на 6,4 млрд долл. США. Продолжают тройку лидеров с планкой в 2,6 млрд долл. США. Третье место засулужено заняли Нидерланды, поскольку в минувшем году направили в остальные страны мяса птицы на 1,1 млрд долл.

Украина за год сбыла 313,4 млн долл., поэтому справедливо поседает восьмое место в списке. Замыкает десятку основных экспортеров Аргентина. В 2017 году государство продало мяса птицы на 285,2 млн долл.

Отмечается, что с 2013 года Украина подняла уровень экспорта мяса птицы на 35,3%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государство Оман в Среднем Востоке готово инвестировать 260 млн долл. с целью вложения в развитие плана продовольственной безопасности. Один из масштабнейших проектов OFIC – это реализация птицефабрики, которая будет размещаться поблизости от города Иври.


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