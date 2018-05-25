Украина выйдет на докризисное состояние экономики в 2021 году - Кубов

Об этом сообщает министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

Кубив отметил, что правительство страны осознает, что от трех до четырех процентов роста ВВП не может предоставить стране экономический прорыв и приблизить Украину к мировым лидерам. Он добавил, что сохраняя такой уровень роста, государство только в 2021 году реабилитирует докризисное состояние экономики.



Министр экономики заявил, что для весомого результата поднятие ВВП необходимо наблюдать на уровне от пяти до семи процентов. По прогнозам правительства, рост ВВП в 2018 году составит три процента, а в 2019 - 3,6%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Украины Петр Порошенко во всеуслышание сделал заявление о том, что его в общем не устраивает уровень роста украинской экономики.