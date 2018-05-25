Украина ввела санкции против российских производителей минудобрений

Украинское правительство ввело ряд новых санкций против компаний "Фосагро", "Минерально-химическая компания "Еврохим", "Объединенная химическая компания "Уралхим" и других российских крупнейших производителей минеральных удобрени.
Об этом говорится в указе Президента №126, которым вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры против ряда юрлиц и физлиц.
Как отмечается, новый пакет санкций вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения выведению капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.
Кроме того, аналогичные санкции введены против компаний "Невынномысский Азот", Новомосковской акционерной компании "Азот", "Апатит", дочернего предприятия "Агроцентр Еврохим-Украина", "Агроцентр Украина", "Фосагро-Украина" и "Дорогобуж".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США, санкций проти российских олигархов.
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