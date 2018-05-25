12:51 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и ЕС решили начать переговоры с РФ по транзиту газа

Украина совместно с Европейским союзом приняла решение о запуске трехсторонних переговоров насчет транзита газа европейским потребителям с участием Российской Федерации.

Украина и ЕС решили начать переговоры с РФ по транзиту газа

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Как заверяет Гройсман, после заключения договоренности о трехсторонних переговорах в рамках "ЕС-Украина-Россия" по поводу транзита газа, Украина будет сохранять ответственную и уверенную позицию.

Премьер-министр отметил, что применение отечественной газотранспортной системы - это надежная замена проекта "Северный поток-2". В данный момент он выступает частью политического плана, что несет риск для энергетической безопасности Европы.

Стороны решили утвердить вопросы по использованию ГТС на взаимовыгодных позициях. Также они коснулись момента интеграции объединенной энергетической системы государства с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская комиссия приняла решение и ряд обязательств, которыми отменяется монополия российского "Газпрома" на газовом рынке Европы.


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