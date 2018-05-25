Темп роста ВВП Украины должен быть выше, чем есть сейчас, - Порошенко

Согласно словам Порошенко, ВВП растет девятый квартал подряд. К примеру, 2,1%, 2,4%, 3,1% - это данные только за первый квартал текущего года, однако несмотря на такую статистику, темпы роста до сих повышаются.

Также лидер страны напомнил, что рост ВВП за прошлый год составил 2,5%. При этом, как за первый квартал этого года рост стал 3,1%. Однако если не учитывать эти данные, то экономическое развитие не является достаточным.

"Меня, как и все украинское общество, такие темпы радуют разве что по сравнению с ситуацией несколько лет назад. А в целом - не удовлетворяют. Мы должны рости темпами более высокими, чем мировая экономика в среднем. Уверен, что с этим заданием правительство справится в том числе и благодаря совместным системным реформам и в том числе благодаря инвестициям", - заявил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кабинете министров Украины произвели оценочные подсчеты темпа роста валового внутреннего продукта, котиорые выявили, что в 2018 году он составит три ппроцента.