15:22 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков

Глава государства Петр Порошенко считает правильным закрытие около сотни "больных" банков, не имевших шансов на жизнь. По этому поводу, лидер страны выразил огромную благодарность команде Национального банка а также всем сотрудникам, которые продолжали работать несмотря на тяжелые времена. 

Президент Украины поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков

Об этом заявил украинский президент выступая на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая.

Как утверждает Порошенко, Украина - очень перспективное место для инвестирования. Поэтому, в граждан нашей страны есть огромная возможность вписать свое имя в историю украинского успеха, а также укрепить позиции каждого из вас на мировых рынках. Вместе с тем президент Украины добавил, что сейчас его основная цель - это  перейти от помощи к сотрудничеству с инвесторами, от кредитов Украина должна перейти к прямым иностранным инвестициям.

"Спасибо и тем, кто в этом году начал здесь активную работу: DP World, Gеneral Electric, другим компаниям. Список этим не исчерпывается, я называю только тех, кто сейчас принимает участие в заседании Национального инвестиционного совета", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине необходимо доказать свою возможность эффективного освоения перечисленных ей материальных средств и утвердить ряд нововведений, для того, чтобы привлекать новые вложения.


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