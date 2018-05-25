Президент Украины поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков

Об этом заявил украинский президент выступая на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая.

Как утверждает Порошенко, Украина - очень перспективное место для инвестирования. Поэтому, в граждан нашей страны есть огромная возможность вписать свое имя в историю украинского успеха, а также укрепить позиции каждого из вас на мировых рынках. Вместе с тем президент Украины добавил, что сейчас его основная цель - это перейти от помощи к сотрудничеству с инвесторами, от кредитов Украина должна перейти к прямым иностранным инвестициям.

"Спасибо и тем, кто в этом году начал здесь активную работу: DP World, Gеneral Electric, другим компаниям. Список этим не исчерпывается, я называю только тех, кто сейчас принимает участие в заседании Национального инвестиционного совета", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине необходимо доказать свою возможность эффективного освоения перечисленных ей материальных средств и утвердить ряд нововведений, для того, чтобы привлекать новые вложения.