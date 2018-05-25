14:15 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины рассказал, где средства МВФ

Уровень макрофинансовой стабилизации государства стал реальным в первую очередь благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Взаимодействие с ними будет продолжаться.

Президент Украины рассказал, где средства МВФ

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время первого заседания Национального инвестиционного совета в Киеве.

По словам лидера страны, за последние четыре года золотовалютные нкопления поднялись в 3.5 раза. Сбережения Международного валютного фонда в данный момент бережно сберегаются в золотовалютных резервах страны.

Согласно последним данным, международные резервы равняются 18 млрд долларов. 

Как отметил Порошенко, на протяжении двух последних лет полчается удерживать сравнительно стабильный курс нацвалюты, что в свою очередь ощутимо замедляет инфляционные процессы. Инфляция была больше 50% в 2014-2015 годах. Порошенко добавил, что есть все шансы "быть one digit" - показатели меньше десяти процентов.

Он добавил, показатели макрофинансовой стабилизации стали вероятными в первую очередь из-за взаимодействия с международными финансовыми организациями. Президент заявил, сотрудничество продолжится, потому что сформировалась единственная компания в истории Украины, которая предоставила выполнение шести последовательных меморандумов с МВФ

Порошенко подчеркнул, что до этого было серьезным путем подорвано доверие к Украине. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Украины Петр Порошенко во всеуслышание сделал заявление о том, что его в общем не устраивает уровень роста украинской экономики.


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