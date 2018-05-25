Порошенко призвал главу ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов в Украине

Глава государства во время встречи призвал главу банка удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферу их внедрения в Украине. Как сообщает пресс-служба президента, которая цитирует слова Порошенко, Украина имеет большую историю сотрудничества с Европейским союзом.

Сегодня открыт Бескидский тоннель - крупнейший инфраструктурный проект в Украине, который реализован с помощью международных партнеров, в том числе ЕБРР. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах, - заявил президент.

В пресс-службе также подчеркнули, что Порошенко и Чакрабарти обсудили состояние и перспективы развития партнерства Украина - ЕБРР. Также на встрече речь шла о реализации реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности.

В свою очередь президент ЕБРР отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины в четверг вечером, 24 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава государства во время беседы обсудили мобилизацию международного сообщества в противостоянии агрессивной политике России в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.