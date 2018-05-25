Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 25 мая 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2610,7517 грн;
100 евро - 3061,8896 грн;
10 российских рублей - 4,2514 грн.
При этом регулятор установил на 24 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1088.125187;
Серебро - 13.903010;
Платина - 759.717852;
Палладий - 839.379227.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 24 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2608,1533 грн;
100 евро - 3053,6259 грн;
10 российских рублей - 4,2344 грн.
Как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе
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