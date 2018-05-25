Конгресс США одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов

Документ, в частности, содержит разрешение на выделение Украине на помощь в сфере безопасности 250 миллионов долларов. Как сообщило на своей страничке в Facebook посольство Украины в США, сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений на 100 миллионов долларов больше, чем Палата представителей предлагала в текущем, 2018, бюджетном году.

В посольстве также отметили, что в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействию участию в программах обмена информацией "В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - добавили в посольстве.

Теперь проект закона должен быть согласован с версией, которую примет Сенат, и повторно принят обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись президенту США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны", который содержал разрешение на выделение 350 миллионов долларов для предоставления безопасности помощи Украине.