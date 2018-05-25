13:57 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Европейский инвестиционный банк выделит Украине финпомощь

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали совместное соглашение о финансировании в сумме 211 миллионов евро. Об этом сообщают украинские СМИ.

Европейский инвестиционный банк выделит Украине финпомощь

Отмечается, что речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ и финансовом соглашении между ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ЕИБ.

Согласно этому соглашению будет привлечено намного больше средств ЕИБ для финансирования проекта в сумме 136 миллионов евро, которые предоставляются под государственные гарантии на 15 лет с низкими процентными ставками.

Известно, что целью этого проекта является повышение эффективности и надежности работы ОЭС Украины для ее интеграции с сетью системных операторов передачи электроэнергии путем замены устаревшего оборудования и автоматизации подстанций юго-восточного региона Украины.

Кроме того, министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о финансировании проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Стороны разработали проект по повышению безопасности автомобильных дорог в городах Украины, призванный улучшить безопасность дорог в стране путем инвестиций в соответствующую инфраструктуру.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис сообщил, что Украине предоставят новый пакет макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро, несмотря на неполное выполнение Украиной требований для предыдущей программы.


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