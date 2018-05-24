Украина опубликовала обновленные санкционные списки

Список опубликован на сайте президента Украины. Согласно документу, под санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц, тогда как год назад в списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.

Среди новых физлиц, включенных в перечень, в частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены-миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, глава правления ВТБ Банка Андрей Костин, против которых в начале апреля ввел санкции Минфин США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно указу президента Петра Порошенко, украинские санкции в отношении этих лиц вводятся на три года и состоят в блокировании активов, предотвращению их вывода за пределы Украины и отказ в предоставлении виз и другие запреты въезда в страну.