Украина опубликовала обновленные санкционные списки

В четверг, 24 мая, в Украине обнародованы списки лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Список опубликован на сайте президента Украины. Согласно документу, под санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц, тогда как год назад в списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.
Среди новых физлиц, включенных в перечень, в частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены-миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, глава правления ВТБ Банка Андрей Костин, против которых в начале апреля ввел санкции Минфин США.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно указу президента Петра Порошенко, украинские санкции в отношении этих лиц вводятся на три года и состоят в блокировании активов, предотвращению их вывода за пределы Украины и отказ в предоставлении виз и другие запреты въезда в страну.
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