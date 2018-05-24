08:54 24.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп намерен ввести пошлины на импорт авто

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект для введения пошлины в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей для защиты американского автопрома.

Трамп намерен ввести пошлины на импорт авто

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующий вопрос уже передан на рассмотрение в министерство промышленности и торговли Уилбуру Россу. По его мнению, импорт автомобильной промышленности на протяжении многих лет нарушал внутреннюю промышленность страны.

Таким образом, перед министерством стоит разработать план действий, который не будет угрожать национальной безопасности США. Уилбер Росс пообещал, что расследование будет "тщательным, справедливым и прозрачным".

Кроме того, новые пошлины могут стать особенно болезненными для азиатских автопроизводителей, включая Toyota, Nissan, Honda и Hyundai, которые считают США основным рынком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.


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