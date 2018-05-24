Платежная система WebMoney попала под санкции СНБО

Отметим, что компания-владелец системы ООО "ВМ Трансфер ЛТД2 (WM Transfer Ltd, Литва) находится в списке юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а именно:

- ограничение ее торговых операций;

- предотвращение вывода ее капиталов из Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Также в отношении компании Transfer Ltd вводится запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; запрет на размещение средств на счетах и вкладах на территории иностранного государства; ограничение на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет на передачу технологий или прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, указом президента также вводятся санкции в отношении WebMoney. Согласно документу, украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять доступ к интернет ресурсу и его 40 субдоменам.

Аналогичные меры вводятся и против компании ВМР и ВебМаниРу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 17 мая, подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года о внедрении новых санкций в отношении России.