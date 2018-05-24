15:13 24.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194935:labazovych

Платежная система WebMoney попала под санкции СНБО

В Украине запретили на три года деятельность электронной платежной системы WebMoney. Об этом свидетельствую обновленные данные списка, обнародованные на сайте президента Украины.

Платежная система WebMoney попала под санкции СНБО

Отметим, что компания-владелец системы ООО "ВМ Трансфер ЛТД2 (WM Transfer Ltd, Литва) находится в списке юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а именно:

- ограничение ее торговых операций;

- предотвращение вывода ее капиталов из Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Также в отношении компании Transfer Ltd вводится запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; запрет на размещение средств на счетах и вкладах на территории иностранного государства; ограничение на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет на передачу технологий или прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, указом президента также вводятся санкции в отношении WebMoney. Согласно документу, украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять доступ к интернет ресурсу и его 40 субдоменам.

Аналогичные меры вводятся и против компании ВМР и ВебМаниРу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 17 мая, подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года о внедрении новых санкций в отношении России.


Поделиться
Читайте также:
 
В столичном Соломенском районе произошла смертельная авария – ФОТО На ЧМ-2018 приедет рекордное количество игроков "Манчестер Сити" Британская певица Дуа Липа готовится выступить перед финалом Лиги Чемпионов - ФОТО В Украине торжественно открыли Бескидский тоннель
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив