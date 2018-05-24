Нефть Brent торгуется ниже 80 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:26 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,47 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,30% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 71,58 доллара за баррель, потеряв 0,36%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление, передает немецкая экономическая газета Handelsblatt. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет, говорится в статье.