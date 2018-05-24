НБУ рассчитывает, что следующий объем программы сотрудничества с МВФ составит около 5,5 миллиардов долларов

Национальный банк Украины надеется, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 миллиардов долларов.
Как заявил в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции в Киеве заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем. Такая цифра, о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры.
При этом НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка двух миллиардов долларов в текущем году, - заявил Сологуб, добавив, что ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Международный валютный фонд уже успели обговорить пункты плана, необходимые для окончания четвертого пересмотра программы взаимодействия, при ежегодном весеннем заседании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
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