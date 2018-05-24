23:27 24.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ прогнозирует спад инфляции

Потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться.

НБУ прогнозирует спад инфляции

В соответствии с прогнозом Национального банка Украины на конец текущего года будет составлять 8,9%. Такой прогноз в четверг, 24 мая, во время брифинга в Киеве сделал председатель Национального банка Якова Смолия.

По его словам, прогноз будет оставаться актуальным лишь при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в проведении структурных реформ, в частности в рамках программы расширенного финансирования МВФ.

Эти реформы критические, как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине. Ближайшее время будет решительным для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины, - пояснил он, Добавив, что необходимость такого сотрудничества в последнее время усилилась в виду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, руководство Национального банка Украины надеется получить в текущем 2018 году от Международного валютного фонда транш в размере два миллиардов долларов.


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