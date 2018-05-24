17:31 24.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ планирует получить от МВФ два млрд долл. в 2018 году

Руководство Национального банка Украины и в дальнейшем намеревается получить в текущем 2018 году финансы от Международного валютного фонда в размере два млрд долл.

НБУ планирует получить от МВФ два млрд долл. в 2018 году

Об этом сообщает на пресс-конференции заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

В банке объясняют неизменные прогнозы тем, что близится квартальный прогнозный цикл. Ожидается и в дальнейшем, что будут поступать начисления в сумме два млрд долл. от МВФ, транш от Всемирного банка - 0,8 млрд и от Еврокомиссии - 0,5 млрд. По словам Солодуба, это цифры официального финансирования, которые определены в базовый сценарий на 2018 год.

Украина и Международный валютный фонд уже успели обговорить пункты плана, необходимые для окончания четвертого пересмотра программы взаимодействия, при ежегодном весеннем заседании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правление Национального  банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.


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