Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривны

100 долл - 2608,1533 грн;

100 евро - 3053,6259 грн;

10 российских рублей - 4,2344 грн.

При этом регулятор установил на 24 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085.071638;

Серебро - 13.903010;

Платина - 759.717852;

Палладий - 839.379227.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 23 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2607,1164 грн;

100 евро - 3074,8331 грн;

10 российских рублей - 4,2558 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.