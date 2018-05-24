07:00 24.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 24 мая 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривны

100 долл - 2608,1533 грн;

100 евро - 3053,6259 грн;

10 российских рублей - 4,2344 грн.

При этом регулятор установил на 24 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085.071638;

Серебро - 13.903010;

Платина - 759.717852;

Палладий - 839.379227.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 23 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2607,1164 грн;

100 евро - 3074,8331 грн;

10 российских рублей - 4,2558 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.


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