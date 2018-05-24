Еврокомиссия приняла отмену монополии "Газпрома" в Европе

Эти обязательства являются ответом на обеспокоенность Комиссии по поводу конкуренции и делают возможными свободные поступления газа по конкурентным ценам на газовые рынки Центральной и Восточной Европы. Как сообщила в четверг, 24 мая, пресс-служба ЕК, все компании, которые ведут бизнес в Европе, должны уважать европейские правила конкуренции независимо от того, откуда они.

При этом еврокомиссар по вопросам конкурентного политики Маргрете Вестагер отметил, что сегодняшнее решение устраняет созданные "Газпромом" преграды, стоявшие на пути свободных потоков газа Центральной и Восточной Европы". По ее словам, ЕК разработала специальный сборник правил для будущих операций "Газпрома" и компании обязаны предпринять шаги для дальнейшей интеграции газовых рынков в Европе и помочь в создании настоящего внутреннего рынка энергии в регионе.

Кроме того, это также является гарантией конкурентной цены на газ для клиентов "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года Европейская Комиссия заявила о готовности выступать посредником в процессе по урегулированию газовой ситуации между Украиной и Россией. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович. При этом в его заявлении, опубликованной на сайте ЕК, сказано, что после обращения украинского правительства в конце недели о положении украинской газовой системы и импорте газа из России о связался с премьер-министром Украины Владимиров Гройсманом, президентов "Нафтогаза" и министром энергетики России Александром Новаком.