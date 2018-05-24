Доллар в четверг в обменниках сохранился на уровне 26,10 гривен

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,10 гривен, а евро можно купить по 30,83 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,08, продажи 26,00 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9050, продажи - 26,1060 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,52 - 30,74, продажи - 30,60 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3387, продажи - 30,8367 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,170, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,680, продажи - 4,292 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 23 мая 2018 года, наличный доллар не изменился и сохранился на прежнем уровне. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,10 гривен, а евро можно было купить по до 30,95 гривен.